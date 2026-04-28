Boeing ha effettuato il primo decollo del drone MQ-25A Stingray, destinato alla Marina americana. Il velivolo senza pilota è parte di una nuova fase di prove che segnano un passo importante nell’integrazione di questa tecnologia nell’aviazione imbarcata. Il drone sarà impiegato principalmente come sistema di rifornimento in volo per le navi della flotta statunitense.

Boeing ha portato in volo il primo MQ-25A Stingray destinato alla U.S. Navy, aprendo la campagna di test del velivolo senza pilota che dovrà assumere una funzione centrale nell’aviazione imbarcata americana. L’aereo ha volato per circa due ore da MidAmerica Airport, a Mascoutah, in Illinois, sotto il controllo di piloti della Marina e dell’azienda attraverso la stazione Unmanned carrier aviation mission control system MD-5. Durante la missione sono stati verificati i controlli di volo, le prestazioni del motore e le caratteristiche di maneggevolezza. Il velivolo ha rullato, decollato, volato e atterrato in autonomia, seguendo un piano predeterminato e rispondendo ai comandi inviati da terra.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il primo volo del MQ-25A avvicina la Marina americana al drone da rifornimento

MQ-25A Passes Taxi Testing as Maiden Flight Nears #short #drone

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