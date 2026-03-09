Drone USA | 15 ore di volo da Sigonella al Golfo Persico

Un drone americano MQ-4C Triton è decollato dalla base di Sigonella in Sicilia e ha sorvolato il Golfo Persico, concentrandosi sulla costa iraniana nei pressi di Bushehr. Il volo è durato circa 15 ore. La missione è stata condotta senza interruzioni, con l’obiettivo di monitorare quella zona.

Un drone americano MQ-4C Triton decolla dalla base di Sigonella, in Sicilia, per sorvolare il Golfo Persico e monitorare la costa iraniana vicino a Bushehr. La missione si svolge mentre il conflitto tra Iran e la coalizione guidata dagli Stati Uniti entra nella sua seconda settimana. Il velivolo ha percorso una rotta complessa che include un passaggio sul Mar Rosso settentrionale prima di tornare alla base di partenza. Questa operazione ISR (ricognizione, sorveglianza e intelligence) avviene in un momento critico, con Washington che valuta opzioni strategiche sull'isola di Kharg, nodo cruciale per le esportazioni petrolifere iraniane. come avamposto strategico del Mediterraneo.