La situazione tra Stati Uniti e Iran diventa sempre più tesa. La petroliera americana è circondata da imbarcazioni armate e il drone della portaerei Lincoln è stato abbattuto. Sono passati pochi giorni dalla ripresa dei negoziati sul nucleare, e i segnali non sono affatto tranquillizzanti.

Tensione alle stelle a pochissimi giorni dalla ripresa, prevista per venerdì, dei colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti. Negoziati confermati anche dalla Casa Bianca. Washington ha annunciato di avere abbattuto «per autodifesa» un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln, schierata da vari giorni nelle acque del Medio Oriente assieme ad altri dispositivi militari americani. Il drone è stato abbattuto poco dopo che una petroliera degli Usa era stata avvicinata da imbarcazioni armate iraniane nei pressi dello Stretto di Hormuz: nonostante la richiesta di fermare i motori la petroliera ha però proseguito la sua rotta, scortata da un'imbarcazione militare statunitense. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La petroliera americana accerchiata da imbarcazioni armate, il drone (abbattuto) sulla portaerei Lincoln: le tensioni Usa-Iran

