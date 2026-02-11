Olimpiadi l’ora d’oro dello slittino italiano | così ha scritto la storia in 63 minuti

In poco più di un’ora, l’Italia scrive una pagina importante nello slittino ai Giochi di Pechino. I 63 minuti di gara sono stati pieni di emozioni e colpi di scena, con atleti italiani che hanno dato il massimo sulla pista Eugenio Monti. La gara ha preso il via e si è conclusa con risultati che resteranno nella memoria, mentre sullo sfondo si ricordano ancora le imprese di Tamberi e Jacobs a Tokyo. Questa volta, lo slittino ha regalato all’Italia un momento di gloria che i tifosi non dimenticheranno facilmente.

Vi ricordate quella manciata di giri d’orologio a Tokyo 2020, che poi era 2021 per colpa del Covid? Quella in cui trionfarono sul tartan giapponese prima Gianmarco Tamberi e poi Marcell Jacobs, sì? Ecco, i 63 minuti folli sulla pista Eugenio Monti ricordano quel momento, sia premesso che il prestigio olimpico dell’ atletica leggera e ancor di più dei 100 metri piani uomini restano un gradino più su. Però, ecco, è molto difficile ritrovare un’altra ora d’oro per l’Italia nella storia dei Giochi invernali. Accade tutto tra le 19.13 le 20.16 di mercoledì quando l’Italia doma le curve sbilenche e ripide della Eugenio Monti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, l’ora d’oro dello slittino italiano: così ha scritto la storia in 63 minuti Voetter e Oberhofer scrivono la storia: oro storico nel doppio femminile dello slittino a Milano-Cortina 2026 Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono un’altra pagina di storia dello sport italiano. Olimpiadi Milano Cortina, oro per l’Italia nella staffetta dello short track: Arianna Fontana è storia L’Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; È emozionante pensare di poter affrontare il Canada al completo; Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali: orario e dove vederla. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvOttawa, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha definito la sparatoria di massa avvenuta nella remota cittadina canadese di Tumbler Ridge un atto di crudeltà inaudita e h ... ilfattoquotidiano.it Olimpiadi in diretta LIVE, l’Italia vince l’oro nello slittino sia maschile che femminile. Stasera il curlingGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it È storia nello slittino! Le due azzurre, Voetter e Oberhofer, trionfano nella finale dello slittino di coppia donne e si prendono la medaglia d'oro. Secondo posto per la Germania, Austria terza. #IlMessaggero #MilanoCortina2026 #olimpiadi - facebook.com facebook L'Italia si prende il 1° oro della storia delle Olimpiadi Invernali nello slittino doppio femminile, disciplina debuttante in questa edizione 2026 di Milano-Cortina. Prestazione straordinaria delle azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer, che chiudono davanti a G x.com