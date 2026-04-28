Il primo maggio tra natura e storia | l’arte rupestre e i sentieri dell’oro verde

Da brindisireport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio, tra natura e storia, viene proposta una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale della regione. La Cooperativa Thalassia organizza due eventi che coinvolgono la visita a siti di arte rupestre e l’esplorazione dei percorsi legati all’estrazione dell’oro verde. L’iniziativa mira a valorizzare le testimonianze storiche e ambientali presenti sul territorio pugliese, offrendo un’occasione per conoscere le radici locali nel giorno dedicato ai lavoratori.

SAN VITO DEI NORMANNI - Per il prossimo 1 maggio, la Cooperativa Thalassia invita a celebrare la Festa dei Lavoratori attraverso un doppio appuntamento dedicato alla riscoperta del patrimonio millenario pugliese. Due luoghi simbolo del territorio, distanti nello spazio ma uniti dal racconto di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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