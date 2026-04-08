La Provincia di Matera ha presentato a Policoro un volume di 800 pagine scritto da Enrico De Capua, dedicato alla Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Il libro approfondisce gli aspetti storici e naturali dell’area, offrendo una descrizione dettagliata del territorio e delle sue caratteristiche. L’opera si propone di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del verde presente nella riserva.

La Provincia di Matera ha presentato a Policoro l’opera di Enrico De Capua dedicata alla Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Il volume, nato per valorizzare il patrimonio ambientale e storico locale, è stato discusso nella sala consiliare del comune. L’opera si presenta come un lavoro imponente, suddiviso in due tombi per un totale di 800 pagine. Il materiale documentario è vasto: circa 450 immagini, tra cui diverse inedite, si integrano con cartografie e disegni tecnici. Il progetto editoriale è frutto di un’iniziativa della Provincia di Matera, che ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Policoro. L’obiettivo è trasformare il libro in un presidio di biodiversità e in un simbolo dell’identità del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosco Pantano: 800 pagine tra storia e natura per salvare il verde

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A Policoro presentata l’opera di Enrico De Capua sul Bosco PantanoLa Provincia di Matera presenta il lavoro di De Capua dedicato alla storia, all’ambiente e alla biodiversità del Bosco Pantano. trmtv.it

La Provincia di Matera ha presentato a Policoro l’opera di Enrico De Capua dedicata al Bosco PantanoLa Provincia di Matera ha presentato nella sala consiliare del Comune di Policoro la nuova opera di Enrico De Capua dedicata alla Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano, un lavoro articolato in due ... lasiritide.it