Il primo maggio a Firenze si svolgerà la XXXIII edizione del Trofeo Marzocco, una gara tra gruppi di sbandieratori che si tiene quasi in tutte le edizioni in piazza della Signoria. La manifestazione si svolge tradizionalmente in questo luogo, considerato il punto di riferimento per le attività di rievocazione storica in Italia. La competizione coinvolge diverse formazioni che si preparano a esibirsi davanti al pubblico presente.

Firenze, 28 aprile 2026 – Il primo maggio a Firenze si terrà la XXXIII edizione del Trofeo Marzocco, gara tra gruppi di sbandieratori che si è svolto in quasi tutte le edizioni, nel luogo più ambito da tutti i gruppi di rievocazione storica d’Italia, piazza della Signoria. Oltre che i residenti Bandierai degli Uffizi, sbandieratori ufficiali del Comune di Firenze e del “Corteo della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino”, saranno presenti quest’anno gli Sbandieranti del Corteo Storico di Giove (Terni), il Gruppo Sbandieratori Quartiere di Canneti (San Quirico d’Orcia - Siena) e gli Sbandieratori e musici della Federazione Balestrieri Sammarinesi (Repubblica di San Marino).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il primo maggio piazza della Signoria si illumina con il Trofeo Marzocco

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