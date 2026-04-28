Il prezzo del gas in avvio è poco mosso a ridosso dei 45 euro

Il prezzo del gas all'inizio della giornata si mantiene stabile, attestandosi poco sopra i 45 euro. Nel mercato di riferimento ad Amsterdam, i contratti Ttf registrano un incremento di appena lo 0,23%, con un valore di 44,75 euro al megawattora. La variazione è minima e non si registrano grandi scostamenti rispetto alla chiusura precedente.

Avvio poco mosso per il prezzo del gas che viaggia a ridosso dei 45 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf segnano un marginale +0,23% a 44,75 euro al megawattora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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