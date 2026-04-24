Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 45 euro al megawattora

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas ha iniziato la giornata sopra i 45 euro al megawattora. Nel mercato di riferimento di Amsterdam, i contratti Ttf sono aumentati dell’1,9%. Il rialzo si è verificato all’apertura delle contrattazioni e si è mantenuto stabile nelle prime fasi della giornata.

Il prezzo del gas parte in rialzo sopra i 45 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf salgono dell'1,9%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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