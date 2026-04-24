Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 45 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha iniziato la giornata sopra i 45 euro al megawattora. Nel mercato di riferimento di Amsterdam, i contratti Ttf sono aumentati dell’1,9%. Il rialzo si è verificato all’apertura delle contrattazioni e si è mantenuto stabile nelle prime fasi della giornata.

Il prezzo del gas parte in rialzo sopra i 45 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf salgono dell'1,9%.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: Il prezzo del gas chiude in rialzo a 44,5 euro al megawattora Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 45 euro al megawattora; Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 45 euro al megawattora; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro. Il prezzo del gas in avvio è in rialzo sopra i 45 euro al megawattoraIl prezzo del gas parte in rialzo sopra i 45 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf salgono dell'1,9%. quotidiano.net Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euroAvvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda agli sviluppi delle tensioni in Medio Oriente ed alla situazione dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell'1 ... ansa.it Che prezzo! G.Skill Ripjaws V 16GB Kit DDR4 (2x8GB) Oggi a soli 43,76€ invece di 153,56€ (-72%) https://amzlink.to/az0Zf2myKn1wl 5571 Recensioni: 4.7 / 5.0 Venduto e spedito da Amazon #adv #affiliate - facebook.com facebook Kennedy Jr: “Un senatore democratico ha affermato che è impossibile che il prezzo di un farmaco scenda del 600%. Se il farmaco costava 100 dollari e sale a 600, è un aumento del 600%. Se scende da 600 a 100, è un risparmio del 600%.” Trump: “Giusto” x.com