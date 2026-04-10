L' euro è poco mosso in avvio a 1,1691 dollari

L'euro apre le contrattazioni a 1,1691 dollari, registrando una variazione dello 0,08% rispetto alla chiusura precedente. Lo yen, invece, si attesta a 186,18 con un aumento dello 0,11%. Entrambi i valori si muovono senza grandi scossoni nelle prime battute della giornata di mercato.

Euro stabile in apertura di contrattazioni: scambia a 1,1691 dollari in calo dello 0,08%. In lieve rialzo lo yen a 186,18 (+0,11%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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