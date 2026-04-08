Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards

Sabato 11 aprile alle 20 si svolgerà al Teatro della Regina di Cattolica la cerimonia conclusiva del XVIII Premio “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”. Durante l’evento saranno premiati i vincitori delle diverse categorie letterarie del concorso. La serata prevede anche interventi di relatori e momenti di intrattenimento. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in una sede centrale della città.

CATTOLICA – Sabato 11 aprile, alle ore 20, presso il Teatro della Regina di Cattolica (Rimini), si terrà la cerimonia di premiazione del XVIII Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”, organizzato dall’associazione culturale Pegasus con la direzione artistica di Roberto Sarra. Definito dalla stampa “l’Oscar della letteratura italiana”, il premio, patrocinato dal Comune di Cattolica, rappresenta una delle più importanti manifestazioni a livello internazionale per la qualità dei contenuti, nonché il più grande premio popolare europeo nel suo ambito. Giunto alla sua XVIII edizione, il concorso continua a... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards” Leggi anche: Teleclubitalia Awards “Premio la mela d’oro”, stasera la cerimonia di premiazione ad Aversa Leggi anche: L'eterno Indiana Jones ha messo da parte la sua celebre corazza agli Actor Awards durante la cerimonia per il Premio alla Carriera Temi più discussi: L’11 aprile Premio Letterario Città di Cattolica-Pegasus Literary Awards; Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards; Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Premio Letterario Chianti, sabato 11 aprile incontro con Massimiliano Scudeletti. Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio Città di Cattolica – Pegasus Literary AwardsSabato 11 aprile, alle ore 20, presso il Teatro della Regina di Cattolica (Rimini), si terrà la cerimonia di premiazione del XVIII Premio Letterario ... lopinionista.it A Cattolica un seminario sul conflitto israelo-palestineseSi apre con un appuntamento dedicato al conflitto israelo-palestinese il nuovo ciclo di seminari storico-politici promosso dall’associazione culturale ... chiamamicitta.it Cattolica si accende di nuove luci felliniane Dopo via Mancini, via Bovio, via Matteotti e piazzetta Gina, si illuminano altre strade della città con i caratteristici fili di luci calde ed eleganti. Si tratta delle vie: -Risorgimento, -Giordano Bruno, -Matteotti, -Ferrar - facebook.com facebook