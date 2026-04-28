Si svolge la terza edizione del Premio La Penna d’Oca, promosso dall'associazione Pet Carpet e dalla sua presidente, una giornalista. L'evento premia chi si distingue per il suo contributo, mettendo in discussione anche le capacità dell'intelligenza artificiale rispetto al valore dell'umanità. La cerimonia si tiene nel Campidoglio e coinvolge figure riconosciute nel settore.

Terza edizione del Premio che sfida l'AI con il valore dell'umanità. Ideato dall'associazione Pet Carpet e dal suo presidente, la giornalista Federica Rinaudo. Celebra le persone e gli animali che fanno la differenza Si è da poche ore conclusa la Terza edizione del Premio La Penna d’Oca del Campidoglio. La cerimonia è stata condotta dall’attoreEnzo Salvie dalla giornalistaFederica Rinaudo, Presidente dell’associazionePet Carpet. Ha avuto inizio con i calorosi saluti istituzionali del Presidente dell’Assemblea Capitolina,Svetlana Celli, che ha sottolineato l’importanza e lo spessore di coloro che compiono piccoli e grandi gesti quotidiani.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Premio La Penna d’Oca del Campidoglio, a coloro che fanno la differenza

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Panoramica sull’argomento

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