Il report Mal' Aria 2026 di Legambiente regala dati incoraggianti con meno città fuorilegge ma il traguardo del 2030 resta lontano

L’Italia respira un po’ meglio, ma la strada verso il miglioramento della qualità dell’aria resta lunga. Secondo il report di Legambiente, ci sono meno città fuori legge per le emissioni nocive, ma il traguardo del 2030 è ancora lontano. La situazione migliora, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia.

L ’Italia torna a respirare un po’ meglio, ma non è ancora il momento di fare un respiro a pieni polmoni senza pensieri. Il nuovo rapporto “Mal’Aria di città 2026”, curato da Legambiente, scatta una fotografia sulla qualità dell’aria nei nostri capoluoghi e ci dice che il 2025 è stato un anno fortunato, uno dei migliori degli ultimi tempi. Tuttavia, ci avverte anche che stiamo camminando troppo lentamente verso un futuro davvero pulito e che le nuove e più severe normative europee all’orizzonte rischiano di trovarci impreparati. Inquinamento e salute respiratoria a Milano: il nuovo reportage di Flares X Leggi anche › Smog a Milano, il video-provocazione di Legambiente: «L’apnea è l’unica soluzione?». 🔗 Leggi su Iodonna.it

La qualità dell’aria a Verona rimane preoccupante.

#Mal'aria-2025 || Nel 2025, tredici città italiane hanno superato i limiti giornalieri di PM10, arrivando a oltre 35 giorni di sforamento.

