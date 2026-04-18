Ostia Fiumicino e Nettuno | ecco dove il mare è più pulito I dati del report

Un nuovo rapporto sulle condizioni delle acque nelle località costiere di Ostia, Fiumicino e Nettuno conferma un trend di miglioramento della qualità del mare. La maggior parte delle aree analizzate presenta valori classificati come “eccellenti”, consentendo ai residenti e ai visitatori di godersi le spiagge con maggiore tranquillità. I dati raccolti testimoniano un incremento della pulizia delle acque rispetto al passato, rafforzando la fiducia delle persone nelle spiagge del Lazio.

Non si ferma il trend positivo per la gioia degli amanti del mare. Chi vuole farsi il bagno in mare, a Roma o nel Lazio, potrà farlo in acque che sono, per la stragrande maggioranza, “eccellenti”. È il quadro che emerge dalla delibera di giunta, proposta dall’assessore regionale all’Ambiente.🔗 Leggi su Romatoday.it

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