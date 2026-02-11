Fisco dai controlli ai chiarimenti ecco come cambia l’agenzia delle Entrate

Da oggi l’Agenzia delle Entrate cambia rotta. La direzione centrale normativa e contenzioso si coordina di più con i vari uffici sul territorio per chiarire meglio le interpretazioni delle norme fiscali. Intanto, il progetto sulla cooperative compliance si sviluppa in una nuova direzione a Roma, con quattro aree dedicate, due delle quali a Milano, per rafforzare il rapporto con le imprese e migliorare i controlli.

L’ agenzia delle Entrate si riorganizza per dare più risposte ai contribuenti e preparare la nuova casa della cooperative compliance, ossia il regime di tutoraggio alle imprese che sarà aperto anche alle Pmi con un sistema di gestione del rischio fiscale. Il restyling - già anticipato nel piano di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028 - riguarda la Divisione contribuenti. Le due grandi novità della riorganizzazione delineata dal direttore Vincenzo Carbone sono l’istituzione della direzione specialistica dedicata all’adempimento collaborativo, ossia la cooperative compliance: una scelta conseguente all’investimento sul regime di tutoraggio voluto dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo e tradottosi anche nel lungo roadshow che ha visto impegnata l’agenzia delle Entrate in tutto il territorio nazionale per spiegare i vantaggi del tax control framework (Tcf). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un approccio più mirato e strategico.

