Il portafoglio piange la proposta | Anticipare il pagamento della pensione quando il primo del mese è festivo
Al Patronato Inapa Confartigianato di Cesena, che conta circa 3.500 iscritti, si registrano diverse segnalazioni di pensionati che lamentano ritardi nell’accredito delle pensioni nei mesi in cui il primo del mese cade di domenica o in festività. La questione riguarda la possibilità di anticipare il pagamento in queste occasioni, una soluzione proposta per evitare disagi ai pensionati che si trovano senza il denaro a disposizione in quei giorni.
Al Patronato Inapa Confartigianato di Cesena, che rappresenta circa 3.500 associati, stanno pervenendo lamentele di pensionati cesenati in merito ai ritardi nell’accredito delle pensioni quando il primo giorno del mese coincide con una festività o con il fine settimana. In questi casi, infatti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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