Se stai valutando se chiedere il riscatto della laurea, la scelta dipende da diversi fattori. Conviene soprattutto se hai iniziato a lavorare tardi o se hai studiato prima o dopo il 1996. In certi casi, anticipare la pensione può portare benefici concreti. È importante analizzare la tua situazione personale, considerando l’età, gli anni di contributi e il momento in cui hai intrapreso gli studi universitari. Solo così puoi capire se questa mossa ti aiuta a raggiungere prima la pensione.

Riscattare il percorso di studi universitari non sempre porta dei benefici ai fini pensionistici. In alcuni casi, paradossalmente, si potrebbe addirittura avere come effetto un posticipo dell’addio alla vita lavorativa. Prima di investire nel riscatto della laurea, dunque, è necessario analizzare attentamente tutte le variabili chiave che producono effetti sul pensionamento, come l’età anagrafica, il momento in cui è iniziata la fase contributiva e se gli studi universitari sono iniziati prima o dopo il 1996 (è entrato in vigore il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni).Solitamente il riscatto di laurea serve a chi ha iniziato a lavorare presto, quindi laureandosi in corso e trovando in breve tempo un’occupazione in grado di generare contributi (gli stage non creano anzianità contributiva). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Riscatto laurea, quando conviene? Tre casi in cui è vantaggioso anticipare la pensione

Approfondimenti su Riscatto Laurea

Chi è nato tra il 1968 e il 1975 e si avvicina alla pensione potrebbe beneficiare delle nuove regole sul riscatto laurea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Riscatto Laurea

Argomenti discussi: Riscatto laurea, quando conviene? Ecco tre casi in cui è vantaggioso anticipare il pensionamento; Riscatto della laurea, salgono i costi: come si fa e quando conviene. La guida completa; Riscatto della laurea, salgono i costi: come si fa e quando conviene. La guida completa; Riscatto della laurea, salgono i costi: come si fa e quando conviene. La guida completa.

Riscatto laurea, quando conviene? Ecco tre casi in cui è vantaggioso anticipare il pensionamentoEtà anagrafica, momento in cui è iniziata la fase contributiva e studi universitari intrapresi prima o dopo il 1996: ecco i fattori da tenere in considerazione ... corriere.it

Riscatto della laurea, salgono i costi: come si fa e quando conviene. La guida completaCome si fa a fare il riscatto della laurea? E soprattutto, quando conviene farlo? Introdotto nel 1997, il riscatto universitario permette di pagare ... msn.com

Buonasera. l'INPS mi chiede di inserire un ultimo.miglio x riscatto laurea .la docente ha fatto la domanda in data 3 novembre 2025 ,inserisco i nuovi importi visto che c'è stato il rinnovo del contratto.o uso quelli del precedente.Grazie spero di essermi spiegata - facebook.com facebook