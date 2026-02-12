Il medico potrà andare in pensione solo quando avrà trovato il sostituto | la proposta del consigliere comunale

Il consigliere comunale propone di bloccare la pensione dei medici finché non trovano un sostituto. Secondo lui, potrebbe sembrare anticostituzionale, ma insiste che bisogna intervenire per evitare vuoti nelle strutture sanitarie. La proposta sta facendo discutere tra i professionisti e le istituzioni.

"Potrebbe sembrare anticostituzionale, ma secondo me bisognerebbe precettare il medico dall'andare in pensione fino a quando non avrà trovato un sostituto. Naturalmente questo decade se il professionista si trova in condizioni di salute precarie". A parlare è Claudio Trenta, consigliere comunale.

