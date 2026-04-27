Il Pontedera ha subito una sconfitta in casa dal Livorno con il risultato di 2-0, risultato che ha determinato il suo retrocesso in Serie D. La partita si è giocata con il modulo 4-2-3-1 e in campo sono scesi Biagini tra i pali, con Leo, Fancelli, Piana e Sapola in difesa. A centrocampo c’erano Faggi, Cerretti e in attacco Raychev, con cambi effettuati nel secondo tempo.

PONTEDERA 0 LIVORNO 2 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Leo (31’ st Vitali), Fancelli (1’ st Beghetto), Piana (1’ st Mbambi), Sapola; Faggi, Cerretti; Teixeira (1’ st Caponi), Pietrelli, Raychev (1’ st Lugano); Nabian. A disp: Strada, Saracco, Giacomelli, Emmanuello, Manfredonia, Paolieri, Wagner, Yeboah. All. Braglia LIVORNO (3-4-1-2): Ciobanu; Gentile, Noce, Baldi; Biondi (43’ st Marchesi), Hamlili (32’ st Odjer), Bonassi, Falasco; Peralta (20’ st Marinari); Di Carmine (32’ st Dionisi), Malagrida (20’ st Luperini). A disp: Tani, Seghetti, Ghezzi, Panaioli, Vayrynen, Haveri, Tosto. All. Venturato ARBITRO: Aldi di Lanciano MARCATORI: 19’ pt Peralta; 26’ st Falasco NOTE: spettatori 975; ammoniti Malagrida, Beghetto; angoli 4 a 4 Pontedera – Il giorno dell’addio è sempre un giorno triste.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera retrocesso in Serie D. L’ultimo atto è il ko dal Livorno

Notizie correlate

Leggi anche: Ora c'è la matematica: Pontedera retrocesso in Serie D

Pontedera-Livorno 0-2, i granata si congedano dai professionisti con un koPontedera, 26 aprile 2026 – Il Pontedera si congeda dal campionato e dal calcio professionistico (dopo 14 anni) con una sconfitta interna (2-0) nel...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Serie C, tutte le squadre retrocesse: dalla Triestina al Foggia, l'elenco delle formazioni cadute in Serie D; Pontedera-Livorno 0-2, gli amaranto chiudono con un sorriso: cronaca e pagelle; Serie C girone B, a 90 minuti dalla fine: verdetti e scenari.

Pontedera retrocesso in Serie D. L’ultimo atto è il ko dal LivornoPontedera – Il giorno dell’addio è sempre un giorno triste. E il giorno dell’addio alla Serie C è un giorno di una tristezza profonda per il calcio pontederese. Dopo 4.982 giorni (13 anni e mezzo) e 5 ... lanazione.it

Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playoutCome di consueto, sono le squadre che chiudono in testa i tre gironi A, B e C del campionato ad assicurarsi la promozione diretta in Serie B. Si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e ... sport.sky.it

- , Alle 20.30 arriva il Pontedera già retrocesso. Ai rossoblù, senza vittoria da fine settembre in casa, serve un filotto nelle ultime due gare della stagione regolare. O - facebook.com facebook

. @seriecofficial | Pontedera retrocesso in Serie D: decisiva la sconfitta contro il Ravenna x.com