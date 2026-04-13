Ora c' è la matematica | Pontedera retrocesso in Serie D
Dopo 14 anni, il Pontedera torna in Serie D. La retrocessione è stata confermata matematicamente con due turni di anticipo alla fine del campionato, a seguito della sconfitta casalinga di domenica 12 aprile contro il Ravenna con il risultato di 0-1. La squadra ha concluso le partite di campionato con questa decisione ormai definitiva.
Dopo 14 anni il Pontedera torna in serie D. Il verdetto matematico è arrivato con due giornate di anticipo rispetto alla fine della regular season con la sconfitta casalinga di domenica 12 aprile contro il Ravenna (0-1). La stagione 2025-2026 è stata estremamente sofferta per i granata, che.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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