La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta che riguarda tre arbitri, iscritti nel registro degli indagati. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata da un soggetto coinvolto, e sono state affidate al magistrato Maurizio Ascione. I nomi coinvolti sono quelli di Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni e Daniele Paterna. La vicenda si basa su una segnalazione che ha portato all'apertura del procedimento giudiziario.

Ex agente di commercio, 52 anni. Designatore degli arbitri di Serie A e B, è accusato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Secondo il pm avrebbe combinato o orientato le designazioni di due gare dell'Inter nel 2025 (Bologna-Inter e il derby di ritorno di Coppa Italia) e violato il protocollo Var durante Udinese-Parma dello scorso campionato: intanto si è autosospeso. "Tornerò più forte di prima", ha dichiarato dopo aver comunicato la decisione. E ha abbandonato la chat degli arbitri. Verrà ascoltato in Procura giovedì. Nell'avviso di garanzia la procura ipotizza il reato in concorso con più persone. Supervisore del Var, anche lui, come Rocchi, si è autosospeso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi, gli arbitri "graditi", il pm: tutti gli uomini dell'inchiesta

Caos arbitri. Ha parlato Rocchi. Guida e Maresca out

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