Niscemi | inchiesta per disastro colposo Procuratore da incarico a consulenti tecnici' **

Domani il Procuratore di Gela nominerà i consulenti tecnici nell’ambito dell’indagine per disastro colposo legata alla frana di Niscemi. L’ufficio del magistrato ha deciso di affidare incarichi specifici per capire cosa sia successo e eventuali responsabilità. La decisione arriva mentre proseguono le verifiche sul territorio e si attendono i primi risultati delle analisi.

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Domani il Procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, che coordina l'inchiesta per disastro colposo sulla frana di Niscemi, nominerà i consulenti tecnici. I consulenti sono professori universitari, che svolgono la loro attività di didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo: Chiara Cappadonia, professoressa di Geologia Applicata e Geologia Tecnica; Maurizio Gasparo Morticelli, professore di Geologia strutturale; Edoardo Rotigliano, professore di Geomorfologia. Il team di consulenti è costituito da esperti nel campo della modellazione Geologica del sottosuolo, della Geomorfologia applicata e della valutazione del Rischio Idrogeologico, nonché degli aspetti tecnico - normativi connessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La procura di Niscemi ha aperto un’indagine per disastro colposo e danneggiamento dopo la frana che ha colpito il quartiere Santa Maria di Niscemi.

La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi.

