Il piccolo Suleman e l’operazione al cuore al Sant’Orsola | Da Bologna la sua seconda vita

Il piccolo Suleman è stato sottoposto a un’operazione al cuore presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Da quando l’associazione “Piccoli Grandi Cuori” ha avviato una raccolta fondi, sono stati donati più di 400 contribuenti, accumulando circa 20 mila euro. La campagna di solidarietà è partita per sostenere il suo intervento.

Bologna, 28 aprile 2026 – Grazie alla generosità di oltre 400 donatori, sono stati raccolti quasi 20mila euro da quando l’associazione “Piccoli Grandi Cuori” ha lanciato l’appello per Suleman. Il piccolo è nato l’1 gennaio 2026 a Tartus, in Siria, con una grave malformazione al cuore. Ora, con i documenti pronti e l'arrivo previsto per il 27 maggio, l’associazione lancia l’appello finale: è necessario raggiungere l’ obiettivo finale dei 27 mila euro per garantire al piccolo il viaggio e l'intervento salvavita al Policlinico di Sant’Orsola. La cardiopatia congenita complessa di Suleman. Suleman ha una cardiopatia congenita complessa, la Tetralogia di Fallot, che riduce l'ossigenazione del sangue.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il piccolo Suleman e l’operazione al cuore al Sant’Orsola: “Da Bologna la sua seconda vita” Notizie correlate Dal Regno Unito a Bologna per salvarsi la vita: operazione record al Sant’OrsolaUn viaggio della speranza lungo migliaia di chilometri, dal Regno Unito fino a Bologna, per sottoporsi a un intervento considerato impossibile nel... Trapianto di cuore su Domenico, il cardiochirurgo Oppido per 10 anni al Sant’Orsola di Bologna. “Collega preparatissimo”Bologna, 23 febbraio 2026 – Il cardiochirurgo Guido Oppido, 54 anni, il medico che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico, deceduto sabato, ha... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Una corsa contro il tempo per il piccolo Suleman: da Tartus a Bologna per un cuore nuovo -; Cardiopatie infantili, il caso del piccolo Suleman di 4 mesi che in Siria non può curarsi. Salviamo Suleman, raccolti 17.000 euro: ora l’ultimo sforzo per portare il piccolo siriano cardiopatico a BolognaSalviamo Suleman, raccolti 17.000 euro: ora l'ultimo sforzo per portare il piccolo siriano cardiopatico a Bologna ... nursetimes.org Dal Regno Unito a Bologna per salvarsi la vita: operazione record al Sant’OrsolaDallo Yorkshire al Policlinico di Sant’Orsola: intervento complesso e innovativo su un 44enne con adenocarcinoma al colon. Qui mi hanno ridato speranza ... bolognatoday.it Due medici cercano appartamento nei pressi di Ospedale Sant'Orsola o all'interno delle mura, in affitto **dal 1 Giugno** con queste caratteristiche * Salone / Salone - cucina * Due camere da letto , anche 3 (in tal caso abbiamo un terzo collega disponibile) * Ri - facebook.com facebook Paziente con un tumore al colon “incurabile” per i medici inglesi, salvato al Sant’Orsola di Bologna. La buona rotta della Dotta x.com