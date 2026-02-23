Trapianto di cuore su Domenico il cardiochirurgo Oppido per 10 anni al Sant’Orsola di Bologna Collega preparatissimo

Guido Oppido ha eseguito un trapianto di cuore su Domenico, un intervento complesso motivato dalla grave condizione del bambino. L’esperienza del chirurgo, che ha lavorato per circa 15 anni al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, si è rivelata fondamentale per affrontare la delicata operazione. Oppido ha dimostrato grande competenza e precisione durante l’intervento, che ha richiesto un lavoro coordinato e attento. La famiglia del piccolo ha seguito con apprensione ogni fase dell’operazione.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Bologna, 23 febbraio 2026 – Il cardiochirurgo Guido Oppido, 54 anni, il medico che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico, deceduto sabato, ha lavorato per circa 15 anni al Policlinico Sant’Orsola. Il dottor Oppido è tra i 7 iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Napoli nell’ambito delle indagini del Nas che devono fare piena luce sulla vicenda. Il professor Gaetano Gargiulo, ex primario della Cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola ha lavorato con lui per tutti quegli anni. Professore, quando è arrivato dal Sant’Orsola il dottor Oppido? “È stato assunto dal Policlinico nel 2003 più o meno ed è rimasto fino al 2014-2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli indaga sulla morte di Domenico, il bambino di due anni deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore.

Domenico e il trapianto del cuore bruciato, il cardiochirurgo: “Ghiaccio secco errore fatale”Domenico ha subito un trapianto di cuore che è stato compromesso dall’uso del ghiaccio secco, secondo il cardiochirurgo.

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, gli indagati salgono a setteLa procura di Napoli ha inoltrato una richiesta di incidente probatorio all'autorità giudiziaria nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso costato la vita al pic ... tg24.sky.it

È morto il bambino che aveva subìto un trapianto di cuore sbagliato a NapoliEra ricoverato da quasi due mesi dopo gli errori commessi durante l'operazione, da ieri le sue condizioni erano gravi ... ilpost.it

