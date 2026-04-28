Il Peter Erskine Quartet in concerto al Teatro della Gioventù per il Pesto Music Festival
Mercoledì 29 aprile, il Teatro della Gioventù di Genova ospiterà il concerto del Peter Erskine Quartet, una delle formazioni più riconosciute nel panorama jazz internazionale. L'evento fa parte del Pesto Music Festival, che continua a proporre appuntamenti di rilievo nel calendario musicale della città. La serata vedrà sul palco un quartetto formato da musicisti provenienti da diversi Paesi, noti per le loro collaborazioni e registrazioni nel settore musicale.
Il Pesto Music Festival prosegue la sua programmazione con un nuovo appuntamento di grande prestigio: mercoledì 29 aprile il Teatro della Gioventù di Genova ospiterà il Peter Erskine Quartet, una delle formazioni più autorevoli del jazz internazionale contemporaneo.La rassegna, promossa da.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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