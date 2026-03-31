Al No Borders Music Festival il grande concerto del cantautore Mannarino

Il No Borders Music Festival ha annunciato la partecipazione di Mannarino nella sua 31ª edizione. L'artista si esibirà domenica 26 luglio 2026 alle ore 14 ai Laghi di Fusine, a Tarvisio. Si tratta di un ritorno per il cantautore, che torna a esibirsi nell’ambito della manifestazione musicale. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il No Borders Music Festival annuncia un nuovo protagonista, e un bellissimo ritorno, della sua 31ª edizione: Mannarino, che si esibirà domenica 26 luglio 2026 alle ore 14 ai Laghi di Fusine (Tarvisio). Considerato tra i più importanti artisti italiani contemporanei, Mannarino è l’erede della grande tradizione cantautorale di figure come Paolo Conte e Fabrizio De André. Grazie a una cifra stilistica originale, una rigorosa ricerca musicale e testi profondamente poetici, si è affermato come un modello non omologato per "le nuove generazioni. Con i suoi primi quattro album ha firmato brani ormai entrati nell’immaginario collettivo come “Me so’ mbriacato”, “Statte Zitta” e “Vivere la vita”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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