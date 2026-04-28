Il Pd di Schlein e l’opportunismo che blocca la rottura con l’estremismo

Negli ultimi tempi si osserva una presenza crescente di atteggiamenti estremisti e di intolleranza all’interno di alcuni settori della sinistra italiana. Questo clima ha portato a situazioni di tensione e a episodi di violenza che coinvolgono anche esponenti politici e manifestanti. La questione riguarda il tentativo di alcuni di mantenere un approccio radicale, ostacolando un possibile allontanamento da posizioni più moderate e dialoganti.

A questo punto c’è un problema molto serio: il fanatismo estremista, l’intolleranza, persino con punte di violenza, allignano dentro la sinistra italiana. Lo si era capito da un po’. Ma i fatti del 25 aprile più brutto di sempre a Milano e Bologna ne sono una conferma eclatante. È vero, si tratta “solo” di due episodi (ce n’è stato un terzo molto grave a Roma, gli spari per fortuna non con pallottole contro due manifestanti di sinistra) che alla fine hanno riguardato poche persone. Colpisce il silenzio incrociato di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sugli spari di Roma e quello di Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, sui fatti di Milano e Bologna.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Pd di Schlein, e l’opportunismo che blocca la rottura con l’estremismo Notizie correlate Salerno: Petrone a Schlein, silenzio Pd blocca il 2026Sara Petrone ha inviato una missiva diretta alla segretaria Elly Schlein per rompere il silenzio che avvolge Salerno. Schlein e il Pd di liceali in gita che confondono la propaganda con la politicaQuesto giudizio formulato da Guido Vitiello sul Foglio può sembrare ingeneroso, però…: «Il Pd dell’era Schlein si fatica perfino a chiamarlo partito:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Piazze e silenzi | Il Pd di Schlein, e l’opportunismo che blocca la rottura con l’estremismo. I dem rinunciano a una battaglia politica e culturale contro certe derive per non perdere consenso. Finiscono così per inseguire un opportunismo tattico che solleva ...I dem rinunciano a una battaglia politica e culturale contro certe derive per non perdere consenso. Finiscono così per inseguire un opportunismo tattico che solleva interrogativi sulla tenuta morale d ... linkiesta.it Pd, affondo dei riformisti: Chiarire sul 25 Aprile e sul silenzio di SchleinIn Consiglio comunale stallo sulla revoca del gemellaggio con Tel Aviv: il centrosinistra non ha i voti per approvarla ... milano.repubblica.it