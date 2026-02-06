Questa mattina, Guido Vitiello sul Foglio ha definito il Pd di Schlein come un gruppo di liceali in gita scolastica. Secondo il suo giudizio, il partito sembra più un insieme di ragazzi che confondono propaganda e politica, piuttosto che un vero e proprio partito. La descrizione ha fatto discutere tra gli osservatori politici, alcuni trovandola eccessiva, altri d’accordo nel sottolineare una certa confusione interna nel partito. Intanto, il dibattito si accende e i commenti continuano a crescere sui social e sulle pagine dei giornali

Questo giudizio formulato da Guido Vitiello sul Foglio può sembrare ingeneroso, però.: «Il Pd dell’era Schlein si fatica perfino a chiamarlo partito: è un gruppone di liceali in gita scolastica che hanno piantato la loro tenda nel campo largo. E mentre la loro grande avventura è contendere l’anello di Tolkien a quelli dei campi hobbit, il grande vuoto al centro del Pd sembra esercitare una sola funzione: far muovere il carro di Conte». Esistono in effetti dei problemi. Anzi, per meglio dire, persistono. Da che si è aperta l’éra Schlein, tre anni, non si sono risolti. L’idea del «gruppone di liceali in gita scolastica» è rimasta la stessa in molti osservatori anche non distanti dal partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schlein e il Pd di liceali in gita che confondono la propaganda con la politica

Approfondimenti su Schlein Pd

Durante l'ultima giornata di Atreju a Castel Sant'Angelo, la premier Meloni ha concluso il suo intervento di 61 minuti, evidenziando le differenze con le opposizioni.

Il sindaco di Trieste, Dipiazza, ha commentato la foto di Elly Schlein vestita da befana, suggerendo che le scuse dovrebbero arrivare dal Pd nei confronti di Meloni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Schlein Pd

Argomenti discussi: Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo; Al via da Pescara la campagna Pd per il No al referendum con Schlein; Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Schlein punta il 2027: Partita aperta e Pd mai così unito. Meloni tace su Minneapolis.

**Casa: Schlein, 'governo non dà risposte, da Pd piano', proposta in 14 punti**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il governo continua a non dare risposte ai bisogni concreti delle persone. Noi stiamo facendo un percorso di ascolto, ne parlerò anche domani in Direzione, per andare noi v ... iltempo.it

**Pd: domani Direzione con Schlein, riunione riformisti 'ascolteremo e valuteremo'**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - I riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani. Da settimane veniva sollecitato ... iltempo.it