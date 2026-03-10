Salerno | Petrone a Schlein silenzio Pd blocca il 2026

Sara Petrone ha scritto una lettera a Elly Schlein, segretaria del partito, chiedendo chiarimenti e sollevando la questione del silenzio che riguarda Salerno. La comunicazione è stata inviata recentemente e si concentra sulla mancanza di interventi pubblici in vista del 2026. La missiva intende evidenziare la situazione locale e sollecitare una risposta ufficiale.

Sara Petrone ha inviato una missiva diretta alla segretaria Elly Schlein per rompere il silenzio che avvolge Salerno. La lettera chiede un intervento immediato del vertice nazionale per sbloccare la situazione elettorale nella città campana. Il nodo centrale riguarda la mancata ufficializzazione del sostegno a Vincenzo De Luca da parte del Pd locale. Il clima politico a Salerno è carico di incertezze mentre si avvicinano le elezioni comunali del 2026. La consigliera comunale evidenzia come l'assenza di una posizione chiara stia paralizzando la formazione di un fronte unitario. Senza una decisione definitiva, il cosiddetto campo largo rimane in uno stato di sospensione pericolosa per la stabilità amministrativa della provincia.