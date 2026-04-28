Il Pasto Sospeso è una pratica che permette di donare un pasto a chi ne ha bisogno. Chi decide di partecipare può pagare in anticipo un pasto che sarà poi distribuito a una persona senza risorse. Questa iniziativa si svolge in diversi esercizi commerciali e coinvolge cittadini che scelgono di contribuire. La somma raccolta viene utilizzata esclusivamente per sostenere chi si trova in difficoltà economica.

Sono i piccoli gesti quelli che fanno la differenza, sembra una frase fatta ma è così. Cedere il posto sui mezzi pubblici, aiutare a portare i pacchi della spesa, fare qualche commissione per chi non può uscire di casa oppure offrire un pasto. Il Pasto Sospeso per aiutare chi ha bisogno. Questa è la filosofia, molto pratica, che sta dietro al progetto “Pasto Sospeso”. Ispirandosi alla tradizione del caffè sospeso di origine napoletana, il suo obiettivo è un aiuto concreto alla sempre maggiore necessità di erogazione di pasti alle persone che si trovano in stato di necessità. L’iniziativa ha preso vita a Lodi dove la Caritas è passata a servire 16.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Pasto Sospeso, un gesto di solidarietà che può cambiare la vita

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