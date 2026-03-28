Il Partito Democratico ha aperto una nuova sede a Milano, inaugurata giovedì 26 marzo in via Sauli 24, nello stabile di un ex coworking di 180 metri quadrati. L’immobile si compone di vari ambienti, tra cui un ampio open space e uffici, tra cui quello del segretario regionale, attualmente Silvia Roggiani. La sede si trova nel quartiere Pasteur.

Il Partito democratico ha una nuova sede a Milano. Giovedì 26 marzo è stato inaugurato lo spazio di via Sauli 24 (Pasteur), un ex coworking da 180 metri quadrati articolato in diversi vani con ampio open space e uffici, tra cui quelli del segretario regionale (attualmente Silvia Roggiani, parlamentare) e del segretario metropolitano (attualmente Alessandro Capelli). Roggiani e Capelli erano presenti al taglio del nastro. Con loro iscritti, simpatizzanti ed esponenti del partito, tra cui il tesoriere nazionale Michele Fina. “In un momento in cui la partecipazione è molto cambiata abbiamo voluto una sede aperta, unendo le forze del Partito... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Il Partito democratico ha una nuova sede a Milano: inaugurato uno spazio da 180 mq

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