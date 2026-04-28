Il paradiso delle signore le anticipazioni del 29 aprile 2026 | l’addio più doloroso di Ettore

Mercoledì pomeriggio alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 che va in onda dal 2015. In questa puntata, tra le altre cose, si assisterà a un momento molto doloroso per i personaggi, con Ettore che dovrà affrontare un addio difficile. La trama si concentra sugli sviluppi tra i protagonisti principali, portando avanti le storie che appassionano il pubblico da anni.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 158 (EX 163). Il doloroso addio di Ettore e la sparizione del testamento di Umberto: ecco le anticipazioni di mercoledì 29 aprile. Nella puntata precedente di martedì 28 aprile. Martedì 28 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così.🔗 Leggi su Dilei.it

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