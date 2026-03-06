Il paradiso delle signore le anticipazioni del 9 marzo 2026 | Umberto vuole controllare Ettore

Lunedì alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 trasmessa dal 2015. Durante l’episodio, Umberto cerca di controllare le azioni di Ettore, mentre i protagonisti affrontano le loro vicende quotidiane. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i personaggi e le loro relazioni, offrendo nuovi sviluppi nella trama.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano - dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 122. Ecco le anticipazioni di lunedì 9 marzo Nella puntata precedente del 6 marzo 2026 Enrico torna dalla Svizzera con il farmaco destinato a curare i bambini malati, ma è un medicinale che costa e Umberto assicura che farà una donazione per quelli che non hanno possibilità economiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

