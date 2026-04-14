Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 aprile 2026, Matteo viene coinvolto in una colluttazione con Ettore. Nel frattempo, Johnny manifesta segni di sofferenza. La puntata si svolge alle 16 e approfondisce le vicende dei personaggi principali, con eventi che cambiano il corso delle loro giornate. La trama si concentra su momenti di tensione e difficoltà tra i protagonisti.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata ha scelto di rimanere a Milano ma non ha rivelato la verità in merito al lavoro che ha deciso di lasciare a Firenze. Agata non è sicura della sua scelta, con Mimmo però cercherà di tenere nascosto il suo turbamento. Nemmeno per Johnny è un momento semplice, si è innamorato di Irene e sta male all'idea che sta per sposare Cesare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore, Johnny soffre

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