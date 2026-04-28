Il 28 aprile 2026, il episodio de Il Paradiso delle Signore andrà in onda alle 16, con la scena in cui Adelaide rivela una notizia inaspettata ai Marchesi. La puntata si concentra sui dialoghi tra i personaggi principali, con approfondimenti sulla rivelazione di Adelaide. La trama si sviluppa attraverso conversazioni e scambi di battute, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori durante l’appuntamento pomeridiano.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 28 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Le Veneri prepareranno una sorpresa per Irene e chiederanno a Johnny di aiutarle, lui però non vorrebbe partecipare. Rosa avrà un incontro con la critica francese Colette Bernard, quest'ultima dopo aver letto i capitoli inediti del suo libro le suggerirà di continuare a coltivare il suo talento. Nel frattempo Ettore penserà di avere ancora qualche speranza con Odile dopo la fine della loro relazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 aprile 2026: Adelaide svela una scioccante verità ai Marchesi

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