Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 158. Ecco le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026. Nella puntata precedente di lunedì 27 aprile. Nella puntata di lunedì 27 aprile Caterina ottiene giustizia in merito al concorso ALMAT, grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Delia è combattuta tra la proposta di andare a Hollywood e l’amore per Botteri, ma forse Teo può aiutarla a fare la scelta giusta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 28 aprile 2026: Adelaide affronta i fratelli Marchesi

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