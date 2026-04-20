Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile 2026, Irene si trova in uno stato di crisi prima delle nozze, a causa di Johnny. Nel frattempo, Matteo rivela a Adelaide una verità che modifica il corso degli eventi. La giornata si concentra su questi sviluppi, con protagonisti che affrontano momenti di tensione e rivelazioni importanti per la trama.

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile porta in scena una giornata decisiva: Irene entra in crisi prima delle nozze e la colpa è di Johnny, Matteo mette Adelaide davanti a una verità che cambia tutto. Ecco cosa accade nella soap daily di Rai 1: le anticipazioni. Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore e nuovi tormenti del cuore in arrivo. La puntata in onda su Rai 1 martedì 21 aprile alle ore 16.00 si muove tra sentimenti contrastanti, scelte difficili e segreti che finalmente emergono e sconvolgono i diretti interessati. I personaggi si trovano davanti a un bivio: seguire il cuore o restare fedeli alle promesse fatte? In un intreccio sempre più serrato, la soap daily ci tiene incollati allo schermo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 aprile 2026: Irene è in crisi, Adelaide scopre la verità

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