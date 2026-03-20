Parco Bartesaghi la minoranza chiede lumi

La minoranza chiede chiarimenti sulla gestione e lo stato di conservazione di Parco Bartesaghi, la principale via di collegamento tra il centro città e l’area verde. La strada è al centro di alcune segnalazioni riguardanti condizioni di degrado e manutenzione, che sono state portate all’attenzione delle autorità locali. La situazione attuale del percorso e le eventuali azioni future sono al centro delle richieste di chiarimento.

È la strada principale di collegamento tra il centro città e il parco Bartesaghi e proprio perché vi è un tratto soltanto – quello tra l’incrocio con via delle Prese e l’incrocio con via Pedescallo - dove è consentito il passaggio senza limitazioni dei veicoli (in altri punti è invece permesso, ma ai soli residenti), il Lungo Mallero Diaz è sempre molto frequentato da pedoni e ciclisti, in tutte le stagioni e a tutte le ore. Ed è proprio a questi fruitori che guarda espressamente la mozione presentata dai consiglieri di Sondrio Democratica Francesco Bettinelli (foto), il capogruppo, Donatella Di Zinno e Alessandro Spolini che sarà discussa nel consiglio comunale della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco Bartesaghi, la minoranza chiede lumi Articoli correlati Il Pd chiede lumi sul futuro delle Farmacie ComunaliL’assemblea dei soci di Farmacie Comunali in cui si doveva mettere un punto fermo alla incresciosa situazione che si sta verificando da un anno a... Sottopasso chiuso e disagi alla viabilità: Civica Anselmo chiede lumi al ComuneA causa di una problematica al sottopasso di Torre Fossa, nei giorni scorsi è stata interrotta la circolazione nell’abitato della zona, all’incrocio...