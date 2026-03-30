Keu esultano il Pd e la minoranza | Una verità che restituisce dignità E’ la vittoria di un intero paese

Il tribunale ha prosciolto con formula piena l’ex sindaca di Santa Croce, stabilendo che il fatto non sussiste. La decisione riguarda il procedimento legale sulla contaminazione da Keu, con il Consorzio Aquarno che non viene ritenuto responsabile. La vittoria giudiziaria è stata accolta con entusiasmo dal Partito Democratico e dalla minoranza, che hanno commentato come una vittoria per tutto il paese.

SANTA CROCE "L’ex sindaca Giulia Deidda prosciolta con formula piena perché il fatto non sussiste. Il Consorzio Aquarno non è responsabile della contaminazione da Keu. Una verità che cambia radicalmente il racconto di questi anni e che restituisce dignità alle persone coinvolte e all’intera comunità di Santa Croce". Lo scrive il gruppo consiliare Insieme per Santa Croce all’opposizione in consiglio comunale. "Ma c’è un silenzio assordante – aggiunge la minoranza di centrosinistra – L’attuale sindaco e le forze di centrodestra, che durante la scorsa legislatura si sono esposte in maniera plateale sulla vicenda, oggi non trovano una parola.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Keu, esultano il Pd e la minoranza: "Una verità che restituisce dignità. E’ la vittoria di un intero paese" Articoli correlati Assorbimento del superminimo, Fit-Cisl batte Amazon in tribunale: «Una vittoria netta che restituisce dignità»Salvatore Buono, segretario Fit-Cisl Piacenza: «Questa sentenza ci riempie di orgoglio e conferma la lungimiranza della nostra strategia» «Una... “Alla Befana”, la poesia di Gianni Rodari che restituisce dignità all’infanzia dimenticataA una prima lettura, Alla Befana, la poesia di Gianni Rodari dedicata alla figura chiave dell’Epifania, può sembrare una semplice e deliziosa...