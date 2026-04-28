Il nuovo progetto per l' ampliamento del porto di Catania arriva in Parlamento | le ragioni del no agli yacht extralusso

Il progetto di ampliamento del porto di Catania è arrivato in Parlamento, con un decreto che ha esteso la zona di competenza territoriale dell’area nord. Il piano prevede un potenziamento infrastrutturale in base al nuovo Piano regolatore portuale. Recentemente, sono state espresse opposizioni riguardo alla presenza di yacht extralusso, evidenziando questioni legate alla sostenibilità e all’impatto ambientale. La discussione si concentra ora sulle modalità di sviluppo e sulla gestione del progetto.