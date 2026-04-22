Alla vigilia del voto in Commissione alla Camera sul nuovo Piano Regolatore del Porto di Catania, parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno richiesto la sospensione della votazione. Secondo loro, prima di procedere è necessario fare chiarezza sulle criticità legate al progetto di ampliamento del porto. La richiesta si basa su elementi che, a loro avviso, non risultano ancora del tutto chiari o approfonditi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Catania, 21 aprile 2026 – Alla vigilia del voto in Commissione alla Camera sul nuovo Piano Regolatore del Porto di Catania, emergono elementi poco chiari che mettono in discussione il progetto. Sono già stati presentati diversi ricorsi al Tar, che evidenziano serie criticità: violazioni della normativa europea sulla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), assenza di un corretto Documento di Pianificazione Strategica (DPSS) aggiornato all’intero sistema portuale, difetto di competenza territoriale, con estensione illegittima delle aree pianificate e mancata tutela di zone di altissimo pregio naturalistico, come la Scogliera dell’Armisi e la Foce dell’Acquicella.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bonaccorsi e Ciancio (M5s): “Il Parlamento sospenda la votazione sul nuovo Prg del Porto di Catania e faccia prima chiarezza sulle criticità del progetto di ampliamento”

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