Un matematico spagnolo ha intentato una causa contro l’ente che organizza la principale competizione europea di calcio, accusandolo di aver copiato il suo progetto. Secondo quanto affermato, l’idea di un nuovo format per la Champions League sarebbe nata nel 2003 durante una visita medica a Santiago del Cile. La disputa legale si concentra sull’attribuzione dell’originalità dell’idea e sulla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Lui dice che l’idea nacque in una sala d’aspetto di un medico a Santiago del Cile, nel 2003. Leandro Shara stava guardando in televisione Sepp Blatter lamentarsi che nessuno, né dentro né fuori la Fifa, aveva trovato un modo per ampliare il Mondiale da 32 a 36 squadre senza che il formato implodesse. Allora chiese una matita alla receptionist, scrisse la sua soluzione su un foglio di carta, e se lo mise in tasca. Tre giorni dopo se lo ritrovò nella giacca e decise di riscriverlo in modo ordinato. Oggi quello scarabocchio è al centro di una causa da 20 milioni di euro contro la Uefa. Davide contro Golia. La storia raccontata da El Mundo è una declinazione del classico Davide contro Golia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Il nuovo format Champions l’ho inventato io”, e il matematico spagnolo fa causa alla Uefa per plagio

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