Una disputa legale coinvolge l’ente che organizza la principale competizione europea di club, con un’accusa di plagio rivolta al suo presidente. La questione riguarda il nuovo formato della competizione, che è stato portato in tribunale da un’azienda che sostiene di averne il copyright. La causa si concentra sulla proprietà intellettuale e sui diritti di proprietà del nuovo modello di torneo.

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© Calcionews24.com - Uefa, il nuovo format finisce in tribunale: guai in arrivo per Ceferin? L’accusa di plagio per la nuova Champions!

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