Centro Cuore del Gemelli la benedizione di Papa Leone

Il Centro Cuore della Fondazione Policlinico Gemelli ha ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV, che ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione. Due pontefici sono stati presenti per la benedizione del nuovo centro dedicato alle cure cardiologiche. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e rappresentanti della struttura, che hanno assistito all’evento ufficiale. La struttura, situata nel complesso ospedaliero, è ora operativa per i trattamenti specializzati.

Due Ponitefici per il nuovo Centro Cuore della Fondazione Policlinico Gemelli. Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Rettore dell’Università Cattolica Elena Beccalli insieme al presidente della Fondazione Policlinico Gemelli Daniele Franco e all’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Ateneo Monsignor Claudio Giuliodori per la presentazione del progetto Centro Cuore che sarà dedicato a Papa Francesco. Leone XIV ha benedetto la prima pietra del Centro Cuore – Papa Francesco, che sarà realizzato entro tre anni, come fanno sapere dalla Cattolica. Si tratta di un progetto d’avanguardia il cui cantiere è partito lo scorso settembre. I lavori sono stati affidati a WeBuild, società guidata dall’amministratore delegato Pietro Salini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone LEONE XIV benedice la prima pietra del Centro Cuore - Papa Francesco del Gemelli Notizie correlate Messa di Pasqua 2026 e Benedizione, gli appuntamenti con Papa Leone in tv. Quando e dove seguire le celebrazioni del 5 aprileLo scorso anno la Benedizione Urbi et orbi segnò il congedo di Papa Francesco dal mondo intero. A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026: l’orario con Papa Leone XIVA che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026: l’orario con Papa Leone XIV A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Rettore della Cattolica e il Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli in Udienza da Papa Leone XIV: benedetta la prima pietra del Centro CUORE intitolato a Papa Francesco; Il Papa benedice la prima pietra del Centro Cuore - Papa Francesco del Gemelli; Papa Leone benedice la prima pietra del Centro Cuore del Gemelli intitolato a Papa Francesco; Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone. Discorso del Santo Padre Leone XIV in occasione della benedizione della prima pietra del Centro Cuore – Papa Francesco del Policlinico A. Gemelli di Roma(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 27 aprile 2026 – Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Leone XIV ha benedetto la prima pietra del Centro Cuore – Papa Francesco del Policlini ... mi-lorenteggio.com Il Papa benedice la prima pietra del nuovo centro 'Cuore' del GemelliLa parola 'cuore' per il vostro Policlinico, dice molto di più, perché sta nel nome stesso dell'Università a cui appartiene: l'Università Cattolica del Sacro Cuore. A questo proposito, mi piace ricor ... ansa.it FOTO: Papa Leone XIV benedice la prima pietra del Centro Cuore del Gemelli, dedicato a Papa Francesco Leggi la notizia qui: - facebook.com facebook FOTO: Papa Leone XIV benedice la prima pietra del Centro Cuore del Gemelli, dedicato a Papa Francesco Leggi la notizia qui: x.com