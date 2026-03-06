Kimi va veloce | sulla cover di Sportweek Speciale F1 ecco Antonelli E poi il derby di Milano e

La copertina di Sportweek Speciale F1 di sabato mostra Antonelli, pilota della Mercedes, come figura principale, in vista dell'inizio del Mondiale di F1 in Australia. La pubblicazione presenta anche notizie sul derby di Milano, con altri approfondimenti di attualità e sport. La rivista si concentra sui protagonisti e sugli eventi che caratterizzano il weekend sportivo.

Kimi Antonelli: “Quanto ho pianto per diventare grande. A metà stagione ho perso fiducia in me stesso, mi chiedevo se potessi farcela in un ambiente di squali. Ma ora sono un pilota migliore”. E sì, ora Kimi va veloce. Alla viglia del Mondiale, il bolognese della Mercedes si è raccontato in esclusiva: i primi passi nel mondo dei motori, l’esordio nel circus, il futuro e. È sua la cover di Sportweek Speciale F.1, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Ancora Antonelli: “Lo scorso anno sprecavo energie in attività extrapista. Ora prendo solo ciò che mi fa stare davvero bene”. E sul futuro: “Oggi mi sento più sicuro sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

F1, Ferrari ferma in mattinata, poi Hamilton recupera. Antonelli il più veloceLa seconda giornata dell’ultima sessione di test collettivi Fia in Bahrain vede il cammino di sviluppo della SF-26 bloccato da un primo problema.