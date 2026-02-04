Oggi, nel terzo giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes, le persone si riuniscono per pregare e chiedere una grazia speciale. Molti arrivano con il cuore aperto, sperando che la Madonna ascolti le loro preghiere e porti conforto. La scena si ripete ogni anno, con fedeli che si affidano alla fede e alla speranza.

Nel terzo giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes, apriamo il cuore con fiducia. Chiediamo oggi la grazia di cui abbiamo bisogno attraverso la sua materna intercessione. L’11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l’unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Nostra Signora di Lourdes: terzo giorno per chiedere una grazia

Questa mattina è iniziata ufficialmente la novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

Questa mattina si è aperto il secondo giorno della novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

Novena all'Immacolata di Lourdes: Preghiera Potente per Chiedere una Grazia (2-10 Febbraio)

