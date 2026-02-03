Novena a Nostra Signora di Lourdes | secondo giorno per chiedere una grazia

Questa mattina si è aperto il secondo giorno della novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes. Centinaia di fedeli si sono radunati in chiesa per pregare e affidare i propri desideri alla Madonna. Ognuno tiene in mano un rosario o una candela, sperando che questa preghiera porti una risposta alle proprie richieste. La piazza si riempie di silenzio e di fiducia, mentre i devoti si preparano a chiedere una grazia con il cuore aperto.

Secondo giorno della novena a Nostra Signora di Lourdes: affidiamo alla Madonna le nostre speranze e chiediamo la sua grazia con cuore aperto. L'11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l'unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa.

