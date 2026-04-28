A Napoli si ripresenta il dilemma sulla posizione dell'allenatore, con voci che si susseguono e nessuna decisione ufficiale ancora annunciata. La squadra ha avuto risultati alterni e le recenti figure di gestione sono al centro di discussioni tra tifosi e media, senza che si siano verificati cambiamenti concreti. La situazione rimane invariata, con i rumors che continuano a circolare senza conferme ufficiali.

A Napoli siamo di nuovo lì. Sempre nello stesso punto. Sempre con la stessa domanda travestita da dibattito: resta o non resta l’allenatore? Come se la sopravvivenza del Napoli dipendesse dalla firma, dall’umore, dalla conferenza stampa, dalla frase detta bene o male, dal sopracciglio alzato davanti al microfono. È il nostro rito stagionale. Un misto tra processo di Biscardi, seduta psicoanalitica collettiva e assemblea condominiale con vista Champions. Il problema, però, non è l’allenatore. O meglio: l’allenatore è la pagliuzza. L’elefante è un altro. Nel linguaggio aziendale si chiama Key Person Risk. Tradotto dal milanese: “Cossa süced se duman el commenda el manca?” Nel calcio il concetto è ancora più interessante, perché le società si travestano da aziende, ma poi però vivono come corti rinascimentali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli torna sempre alla casella di partenza: l’allenatore resta o va via?

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