Il Trenino di Casella riprenderà il servizio in un tratto specifico a partire dalla fine del mese. La riapertura sarà limitata ai soli sabati e giorni festivi, lasciando invariato il percorso completo. La decisione riguarda solo una sezione dell’intera linea, mentre il resto resterà chiuso. La ripresa rappresenta un passo temporaneo nella gestione dell’infrastruttura, che continuerà a essere soggetta a future valutazioni.

Nuova puntata della storia infinita del Trenino di Casella. L'affascinante infrastruttura riaprirà parzialmente a fine mese, il sabato e nei giorni festivi, ma solo in un tratto. Dall'entrata in vigore dell'orario invernale (fine settembre 2025), il servizio è garantito dai bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Trenino di Casella: ok alla riapertura in un tratto (ma non sempre)

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