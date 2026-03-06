La politica in Kosovo è tornata alla casella di partenza

In Kosovo, la politica resta in stallo dopo che il parlamento non è riuscito a eleggere un nuovo presidente. La presidente in carica ha quindi deciso di convocare nuove elezioni, lasciando in sospeso la situazione politica. La decisione è stata presa in seguito all'impasse nell'assemblea legislativa, senza che siano stati raggiunti accordi per la nomina del successore.

Il parlamento non è riuscito a eleggere un nuovo presidente, e quella attuale ha indetto elezioni anticipate: le terze in poco più di un anno Venerdì mattina la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha sciolto il parlamento del paese e indetto elezioni legislative anticipate. Solo poche settimane fa i parlamentari avevano votato la fiducia a un nuovo governo guidato dal primo ministro Albin Kurti, dopo che per la gran parte del 2025 il Kosovo non aveva avuto un governo né un parlamento pienamente funzionanti: ora però per il boicottaggio delle opposizioni il parlamento non è riuscito a eleggere un nuovo capo di stato entro la scadenza fissata dalla Costituzione, che era alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Ilpost.it

